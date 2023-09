Rewolucyjne turbiny wiatrowe. Większa moc za ułamek ceny

Turbiny o prostszej konstrukcji, kosztujące mniej niż połowę tego, co konwencjonalne, a przy tym trwalsze, wydajniejsze i gotowe do działania nawet przy dużym wietrze. Brzmi jak coś niemożliwego, a jednak Holendrzy twierdzą, że udało im się to zrobić.

Japoński gigant MOL zdecydował się na dokonanie sporej inwestycji kapitałowej, w wyniku czego został udziałowcem holenderskiego start-upu TouchWind. Ten ostatni rozwija koncepcję Mono – jednopłatowych turbin wiatrowych, które za zdecydowanie mniejsze pieniądze oferować mają wyższą moc niż konwencjonalne "wiatraki".

Jednopłatowe turbiny wiatrowe

Turbiny Mono są lżejsze, efektywnie pracują w szerszym zakresie prędkości wiatru, a do tego ich produkcja może kosztować zaledwie 30 do 50 proc. tego, ile trzeba zapłacić za konwencjonalne, najczęściej trzypłatowe turbiny wiatrowe. Wynika to z uproszczonej konstrukcji nie tylko samego wirnika, ale też podstawy.

Holenderskie turbiny nie tylko mniej kosztują, ale też są w stanie więcej wygenerować. Podczas gdy standardowe wirniki są wyłączane już przy wietrze o prędkości 90 km/h, TouchWind twierdzi, że jego technologia z powodzeniem kontynuuje pracę nawet przy 252 km/h. Mniej przestojów zaś oznacza naturalnie więcej wygenerowanej energii.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zostało to rozwiązane zresztą całkiem pomysłowo. Łopata jest przymocowana do masztu w taki sposób, że przy braku wiatru znajduje się pod dużym kątem i utrzymuje się minimalnie nad powierzchnią wody. Gdy jednak wiatr się wzmaga i obroty są coraz szybsze, maszt z łopatą się unosi niczym wirnik helikoptera. To znacząco ogranicza ryzyko awarii.

Zmiana położenia łopaty turbiny Mono © TouchWind

Uniwersalne rozwiązanie bez daty premiery

Holenderscy inżynierowie twierdzą, że projekt jest na tyle uniwersalny, że turbiny można instalować praktycznie przy każdym brzegu (dostosowanym do obsługi 200-metrowych łopat). Równie bezproblemowy ma być transport i to samo TouchWind mówi o montażu. O dowodach rozpisywał się serwis New Atlas.

Aktualnie trwają testy tej technologii. Holendrzy nie ukrywają, że cieszą się z inwestycji dokonanej przez MOL, ponieważ może to przyspieszyć wprowadzenie turbin Mono na rynek. Na razie jednak trudno mówić o konkretnych terminach.

Wojciech Kulik, dziennikarz Gadżetomanii