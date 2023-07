Polska turbina najlepsza na świecie. Projekt prosto z Łodzi

Studenci Politechniki Łódzkiej kolejny raz udowadniają, że nie mają sobie równych w temacie turbin wiatrowych. Zespół GUST wygrał w finale konkursu International Small Wind Turbine Contest, pokonując tym samym drużyny z Kanady, Holandii, Egiptu czy Danii.

Zespół studentów Politechniki Łódzkiej wraca z konkursu z dwiema z trzech głównych nagród. Jak czytamy w komunikacie uczelni, turbina opracowana przez zespół GUST okazała się być najlepsza m.in. w kategorii najwyższej rocznej produkcji energii (AEP). Poprzedni sukces zespołu GUST opisywaliśmy w ubiegłym roku, kiedy to polska turbina zajęła drugie miejsce, ustępując tylko Kanadyjczykom z Toronto.

Polska turbina wiatrowa najlepsza na świecie

- Najnowsza konstrukcja zespołu GUST okazała się niezrównana pod względem efektywności. Zwycięska turbina osiągnęła najwyższy w swojej historii współczynnik sprawności, przewyższając wszystkie prototypy prezentowane w finale. Wynik ten stanowi niezwykle istotne osiągnięcie, potwierdzając zaangażowanie i wysiłek całego zespołu - informują studenci.

- Najbardziej imponujące jest to, że turbina GUST była w stanie wygenerować ponad 1 kW mocy przy wietrze o prędkości 13 m/s. To niezwykle imponujący wynik, który podkreśla skuteczność i wydajność tej nowej technologii. Zespół GUST kontynuuje tradycję doskonalenia swojego projektu i rok po roku udowadnia, że ciężka praca przynosi wymierne rezultaty - dodają.

Dodatkowym atutem zgłoszonej na tegoroczny konkurs turbiny wiatrowej z Łodzi jest fakt, że opracowano pierwsze części turbiny, wykorzystując w tym celu materiały pochodzące z naszego kraju. Tworzenie technologii z myślą o rodzimych materiałach jest ważne w kontekście uniezależniania się od dostaw z zewnątrz.

Studenci wprowadzili w swojej turbinie szereg zmian, które pozwoliły im na zdobycie pierwszego miejsca w konkursie. Zadbano m.in. o redukcję oporu na łożyskach i zastosowano tensometr do pomiaru momentu na wale, co umożliwiło lepszą analizę dynamiczną całego systemu. Ponadto wykorzystano biokompozyty do budowy niektórych elementów turbiny, a jej obudowę wykonano z drewna. Oprócz tego przetestowane zostały dwa warianty rotora - 3- i 4-łopatowy z różną geometrią łopat.

Ile kosztuje turbina wiatrowa z Łodzi?

W rozmowie z dziennikarzami serwisu gramwzielone.pl studenci z Politechniki Łódzkiej podali wiele szczegółowych informacji na temat swojego projektu. Koszt budowy prototypu miał być równy ok. 2 tys. euro. Biorąc pod uwagę, że w skali roku turbina zamontowana na wysokości 10-12 m miałaby produkować ok. 900 kWh energii elektrycznej, czas zwrotu takiej inwestycji miałby wynieść ok. 8,5 roku.

Jak jednak podkreślają przedstawiciele zespołu GUST, w tej chwili nie skupiają się na komercjalizacji swojego projektu, choć dostali już oferty od firm zainteresowanych produkcją turbiny. W tym momencie kluczowe jest rozwinięcie projektu i wykorzystanie jego potencjału.

Projekt GUST Politechniki Łódzkiej

GUST to projekt studencki, który działa od października 2015. Realizują go członkowie Studenckiego Koła Naukowego Energetyków, które działa przy Instytucie Maszyn Przepływowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Skupia on studentów z różnych wydziałów: Mechanicznego, Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Chemicznego, Organizacji i Zarządzania, Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii