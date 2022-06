Robot Robbie robi hot-dogi w Żabce. To pierwsze tego typu urządzenie na rynku

– Hot-dogi to kultowa przekąska na ciepło z Żabki. Stąd pomysł, aby były dostępne również w naszych bezobsługowych placówkach. We współpracy z zespołem VeloxAlpha S.A. stworzyliśmy robota Robbie, który w sposób zautomatyzowany i w pełni higieniczny przygotowuje dla klientów Żabki Nano hot-dogi z ich ulubionymi dodatkami. Jest to pierwsze tego typu urządzenie na rynku. Cieszymy się, że Żabka Nano przeciera kolejne szlaki, oferując klientom najnowsze na rynku rozwiązania – mówi Paweł Grabowski, dyrektor ds. rozwiązań bezosobowych w Żabka Polska.