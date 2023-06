Ten robot uczy się sam. I robi to coraz lepiej

Sztuczna inteligencja staje się lepsza z każdym wykonanym zadaniem, ponieważ jest w stanie wyciągać wnioski z tego, co robi. Nieustannie się uczy, doszukując się połączeń między faktami i rozumiejąc, co działa, a co nie. Inżynierowie z DeepMind postanowili wykorzystać ten sam mechanizm w swoim ramieniu robota z oprogramowaniem o nazwie RoboCat.