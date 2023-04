Robotyczny pies od Boston Dynamics przemówił. Pomógł mu w tym ChatGPT

W sieci pojawiło się nagranie udostępnione przez eksperta od sztucznej inteligencji, Santiago Valdarramę, na którym widać robotycznego psa od Boston Dynamics . Urządzenie wykonuje kolejną "sztuczkę". Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo Spot udowodnił już, że potrafi naprawdę dużo, gdyby nie fakt, że zwierzę zaczęło mówić. Pozwoliło na to wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Warto jednak przypomnieć, że próby zostały przeprowadzone przez Levatas. Jest to firma zajmującą się sztuczną inteligencją, która współpracuje z Boston Dynamics. Jej zadaniem jest zwiększeniem zdolności poznawczych robotów. Firma podkreśla, że celem prób było przekształcenie złożonych danych w informacje łatwo zrozumiałe do ludzi, a nie zrobienie z robotycznych psów groźnych dla ludzi cyborgów.

Robotyczne psy zostały przystosowane do przenoszenia ładunków o masie do 13,6 kg i poruszania się po różnego rodzaju płaszczyznach, w tym również po schodach, żwirze czy w nierównym terenie. Steruje się nim za pomocą aplikacji oraz wbudowanych kamer 360°. Robot zbiera dane z otoczenia za pomocą zamontowanych w nim czujników IoT. Jest też wyposażony w LIDAR. Urządzenia są często wykorzystywane do prowadzenia rozpoznania, czy szukania min. W tej ostatnie roli robotyczny pies od Boston Dynamics sprawdza się m.in. w Ukrainie.