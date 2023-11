Rok 2023 w obrazie 4K: Najlepsze telewizory roku według EISA

European Imaging and Sound Association, znana jako EISA, to prestiżowa organizacja skupiająca ekspertów branżowych z prawie 30 krajów, w tym Polski. Co roku, EISA wybiera najlepsze telewizory na rynku, kierując się szeregiem kryteriów, takich jak jakość obrazu, innowacyjność czy stosunek jakości do ceny. Wybory EISA na 2023 rok obejmują kilka różnych kategorii, co pozwala na szeroki przegląd dostępnych opcji​​.