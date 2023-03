Rolnictwo przyszłości. Przezroczysta fotowoltaika

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles opracowali organiczne ogniwa fotowoltaiczne, które mają się idealnie nadawać się do wykorzystania w rolnictwie. Są one w stanie zasilać szklarnie przy jednoczesnym blokowaniu promieni ultrafioletowych, co z kolei zapobiega przegrzewaniu obiektów. Jednocześnie opracowane ogniwa pozwalają na transmisję światła widzialnego na poziomie 21,5 proc. Rozwój agrofotowoltaiki może się opłacać - odpowiednie jej zastosowanie może zwiększać zyski rolników nawet pięciokrotnie.