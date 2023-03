Rolnikom będzie lżej. Ten sprzęt znacznie ułatwi im pracę

Praca rolnika jest wymagająca. Wielkoobszarowe gospodarstwa oznaczają dużą powtarzalność wykonywanych czynności i ciągłe szukanie możliwości na przeprowadzenie określonych czynności przy odpowiednich warunkach pogodowych. Wydaje się, że jest to idealne miejsce do wdrażania rozwiązań opartych o robotyzację i automatyzację.

Roboty Yanmar YV01 służą do wykonywania oprysków na uprawach winogron. Są one w stanie pokonywać zbocza o nachyleniu do 45 proc. i radzą sobie z pracą w każdych warunkach pogodowych. W wykorzystaniu robotów takich jak Yanmar YV01 czy konkurencyjny Vitibot SDF Francuzi upatrują rozwiązania obecnych i przyszłych problemów z brakiem pracowników.