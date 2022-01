Rosja rozwija nową broń. To pogromca okrętów

Chodzi o przeznaczoną na eksport wersję pocisku APR-3M. Jest to lotnicza rakietotorpeda przeznaczona do zwalczania okrętów podwodnych znajdujących się na głębokości do 800 m i poruszających się z prędkością do 80 km/h. Jak czytamy na stronie Zespołu Badań i Analiz Militarnych, broń może być wodowana w odległości nie mniejszej niż 100 m od celu. Pocisk waży 475 kg i osiąga prędkość maksymalną 36 m/s. Ma 3250 mm długości i 350 mm średnicy. Produkcja seryjna pocisku rozpoczęła się w 2019 r.