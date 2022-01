USA rozwijają nową broń. To myśliwiec szóstej generacji

Nienazwany jeszcze myśliwiec uderzeniowy programu F/A-XX ma wejść do służby w latach 30. Pewne informacje na jego temat zostały zawarte w listopadzie ub.r. w dokumencie pt. Navy Aviation Vision 2030-2035 . Czytamy w nim, że maszyna ma działać w ramach systemów dominacji powietrznej nowej generacji NGAD (ang. Next Generation Air Dominance), a "jego specyficzne możliwości i technologie są w trakcie opracowywania".

"Analiza wskazuje, że musi posiadać większe zasięg i prędkość, zawierać pasywną i aktywną technologię czujników oraz dysonować zdolnością do stosowania broni o większym zasięgu" – zwrócono uwagę w dokumencie US Navy.

Zaprezentowane grafiki wskazują, że myśliwiec będzie współpracował z bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV), mogącymi prowadzić walkę przeciwlotniczą i elektroniczną. Drony będą zbierać także informacje o otoczeniu i przesyłać je do samolotu.

Maszyna ma charakteryzować się hybrydowym kształtem oraz posiadać duże wloty powietrza do dwóch silników zamontowanych nad skrzydłami. Serwis The National Interest zwraca uwagę, że będą to podobne dysze wylotowe, jakie występują w amerykańskich myśliwcach F-22 Raptor.