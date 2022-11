Rosjanie nie ukryją swoich zbrodni wojennych. Te skanery 3D wszystko ujawnią

Według raportów organizacji Prosecute Russian War Crimes, na wyzwolonych terenach okupowanych wcześniej przez wojska rosyjskie stwierdzono co najmniej 39 tys. naruszeń konwencji genewskich . Funkcjonariusze ukraińskich organów ścigania badają te doniesienia, mając nadzieję, że dzięki wsparciu logistycznemu Luksemburga to zadanie stanie się łatwiejsze.

Luksemburski minister obrony Francois Bausch powiedział, że skanery 3D zostały bezpośrednio wysłane do ogarniętych wojną regionów Ukrainy. "To nie jest tylko skaner, istnieje wewnętrzne oprogramowanie, które pozwala użytkownikom skanować duże obszary wraz ze wszystkimi znalezionymi tam przedmiotami. Informacje są następnie przetwarzane przez komputer, co jest niezwykle ważne i zapewnia ujawnienie zbrodni wojennych" – wyjaśnia Bausch, dodając, że projekt kosztował ich 1,3 mln euro.

Skaner 3D, o którym mowa to Artec Leo – jedyny bezprzewodowy i w pełni samodzielny profesjonalny skaner 3D zaprojektowany tak, aby skanowanie było tak łatwe i bezproblemowe, jak to tylko możliwe. Dzięki nowemu procesorowi NVIDIA Jetson TX2 na pokładzie, 5-calowemu wbudowanemu wyświetlaczowi HD i baterii, jest to ostateczne rozwiązanie do skanowania 3D typu "wszystko w jednym", zapewniające szybkie, dokładne i wysokiej jakości przechwytywanie danych.