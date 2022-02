Rosyjskie ćwiczenia na Krymie. Testują zaawansowany system rakietowy

Ćwiczenia na Krymie odbywają się z użyciem systemu przeciwokrętowego Bastion należącego do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Zdaniem Jurija Knutowa, dyrektora rosyjskiego Muzeum Sił Obrony Powietrznej, wspomniane kompleksy są częścią potężnego systemu obronnego, który zapewnia ochronę przed każdym wrogiem. Bastion jest opisywany jako nowoczesny system wykorzystujący głównie naddźwiękowe pociski manewrujące P-800 "Onyks". Osiągają one prędkość Mach 2,5 Ma, czyli ok. 3 tys. km na godzinę.

W zasięgu cała Ukraina i część Polski

P-800 "Onyks" ma dość niewielką głowicę o masie 300 kg, ale jej siłę rażenia zwiększa duża energia kinetyczna pocisku. Rakieta ma dwuczłonowy system napędowy, który składa się z silnika startowego na paliwo stałe i marszowego silnika strumieniowego.

"Onyks" jest naprowadzany na cel poprzez monoimpulsową aktywno-pasywna głowicę radiolokacyjną, której zasięg aktywnego poszukiwania wynosi ok. 50 km. Sterowanie zapewniają cztery nieduże powierzchnie aerodynamiczne oraz cztery deflektory strumienia gazów.

Szacuje się, że Rosja posiada ponad 50 wyrzutni Bastion, które są używane w różnych miejscach przez ochronę przybrzeżną. System został rozmieszczony m.in. na kurylskiej wyspie Matua, stanowiącej przedmiot sporu pomiędzy Moskwą i Tokio.

W 2016 r. pojawiła się informacja o rozlokowaniu go w obwodzie kaliningradzkim. Jak wskazywał wtedy Andrzej Wilk z Ośrodka Studiów Wschodnich, Bastiony są wyposażone w rakiety zdolne do realizacji zadań analogicznych do wykonywanych przez systemy "Iskander-M". Ekspert zwracał również uwagę, że systemy "Bastion" – nominalnie przeciwokrętowe – mają możliwość prowadzenia precyzyjnych uderzeń rakietami skrzydlatymi (manewrującymi) do celów naziemnych.

Jeśli chodzi o możliwości "Onyksów", to mają on zbliżony zasięg (mogą razić cele naziemne z odległości 450 km, a nawodne – z 350 km), jednak cechują się mniejszą prędkością niż Iskandery. W przypadku tego drugiego systemu zasięg pocisków wynosi ponad 400 km (nieoficjalnie nawet 500 km). Iskandery mogą osiągać prędkość hipersoniczną, wynoszącą nawet ok. Mach 6.

Wracając do rakiety używanych w systemach Bastion, są przeznaczone m.in. do zwalczania nawodnych okrętów desantowych, konwojów oraz grup uderzeniowych. Andrzej Wilk podkreśla, że wyrzutnie pocisków "Onyks" umożliwiają również odpalanie rakiet "Kalibr" o zasięgu 1500 km. W przypadku zastosowania "Kalibrów" w zasięgu systemów znajdujących się na Krymie znalazłyby się cała Ukraina oraz znaczna część Polski.

