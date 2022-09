Rozwój fotowoltaiki do 2030 r. Wzrost będzie gigantyczny

Przyszłość fotowoltaiki w skali globalnej maluje się raczej różowo i nikogo nie powinno to dziwić. Duży nacisk na neutralność klimatyczną wspomaga rozwój odnawialnych źródeł energii. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej liczba gospodarstw domowych korzystających z przydomowych elektrowni słonecznych ma wzrosnąć do 2030 r. czterokrotnie.

Jak czytamy w serwisie globenergia.pl, elektryfikacja i cele klimatyczne to główny motor napędowy jeśli chodzi o rynek mikroinstalacji . Moc zainstalowana w fotowoltaice na całym świecie to ponad 1 TW, z czego 40 proc. stanowią instalacje rozproszone. Jedna trzecia z nich przypada na sektor mieszkaniowy.

Obecnie 25 milionów gospodarstw domowych korzysta z fotowoltaiki. Przekłada się to na moc zainstalowaną rzędu 130 GW. Do 2030 roku liczba gospodarstw, które stawiają na prąd ze Słońca, ma wzrosnąć do 100 milionów.