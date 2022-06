Istotny spadek w fotowoltaice. To efekty zmiany przepisów

Fotowoltaika w Polsce obecnie nieco wyhamowuje. Przestoje w branży mają związek przede wszystkim ze zmianą zasad rozliczania energii wyprodukowanej przez instalacje. Wielu inwestorów przyspieszyło montaż instalacji po to, by móc zdążyć przed końcem marca, a tym samym pozostać w starych i dobrze znanych zasadach nazywanych net–meteringiem.

W maju do sieci przyłączono tylko 38195 mikroinstalacji fotowoltaicznych. W porównaniu z miesiącem poprzednim to spadek o blisko 36 procent. Istotny jest także spadek mocy przyłączonych przez OSD. W maju moc przyłączonych instalacji wynosiła 320,2 MW, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 520,7 MW.