Rząd rezygnuje z lex pilot. Zmiany w kontrowersyjnej ustawie

Projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej wywołał duże kontrowersje. Najgłośniejszym jej elementem, o którym mówiło się najczęściej, jest zasada must carry, must offer oraz ustalona kolejność kanałów, zgodnie z którą to programy TVP miałyby zajmować pierwsze pięć pozycji na dekoderach wszystkich operatorów płatnej telewizji.

Jak czytamy w serwisie wirtualnemedia.pl, w nowelizacji ustawy pojawi się szersza lista kanałów, które będą objęte zasadą must carry, must offer. Znajdą się na niej TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Kultura, TVN, Polsat, TV4 i TV Puls.

- Po wysłuchaniu publicznym doszliśmy do wniosku, że ta część najbardziej kontrowersyjna, powinna zostać zmodyfikowana. W przypadku zasady must carry, must offer zdecydowaliśmy się, by nie było ustalonej kolejności kanałów - poinformował Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w kancelarii premiera, na posiedzeniu sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Wycofane zostaną przepisy, które pozwalają Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji dodawać kolejne stacje do wykazu programów, które będą musiały być oferowane. Według pierwotnego projektu KRRiT mogła rozszerzać listę programów objętych zasadą must carry, must offer o 30 kanałów (poza TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Kultura).

Projekt ustawy lex pilot został odrzucony w całości, w konsekwencji czego nie rozpatrywano ok. 50 poprawek, które zaproponował Paweł Lewandowski. Przypomnijmy, że wprowadzenie przepisów w pierwotnym kształcie oznaczałoby m.in. konieczność wymiany milionów dekoderów w całym kraju, co wiązałoby się z kosztami na poziomie 5 mld zł. Co więcej, konieczność emitowania wszystkich wersji TVP3 przez operatorów telewizji satelitarnej kosztowałoby Canal+ i Polsat Box miliony euro rocznie.

