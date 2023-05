Eksperci: ponad połowa z planowanych na świecie elektrowni węglowych nie powstanie

Żeby ograniczyć zmianę klimatu, ludzkość musi przestać emitować gazy cieplarniane. Ich zdecydowanie najważniejszym źródłem są elektrownie węglowe. Oznacza to, że musimy zacząć pozyskiwać prąd z innych, czystych źródeł, np. wiatru i słońca.

Jeszcze kilka lat temu trudno było o wiadomości dające jakąkolwiek nadzieję. Ale sytuacja uległa zmianie. W 2015 r. niemal 200 państw przyjęło cel ograniczenia globalnego ocieplenia. Jak wylicza think tank E3G, od tego czasu wycofano plany budowy 72 proc. elektrowni węglowych.

Jak podają inicjatorzy ankiety, w połowie 2022 r. oficjalnie zakładano powstanie 476 gigawatów w nowych elektrowniach węglowych. Tymczasem średnia z ankiety wskazuje, że będzie to 215 gigawatów. Czyli 45 proc.

Ankieta uwzględnia jednak różne scenariusze. Ten najmniej optymistyczny zakłada, że powstanie 270 gigawatów, a więc 57 proc. planowanych projektów. Ten najbardziej optymistyczny – że przybędzie 170 gigawatów, co oznacza realizację 36 proc. oficjalnie planowanych mocy. Oznacza to, że nawet dwie trzecie elektrowni węglowych może działać jedynie na papierze.

To wciąż za dużo

Autorzy badania wskazują przy tym, że działanie nowych elektrowni do końca potencjalnego okresu eksploatacji nie jest zgodne z celami klimatycznymi, które przyjęto w 2015 r. Uzgodniono wówczas, że globalne ocieplenie powinno zostać ograniczone najlepiej do poziomu 1,5℃, a w najgorszym razie – do poziomu dobrze poniżej 2℃.