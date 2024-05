Tańszy, flagowy smartfon i podstawowy model smartwatcha na 2024 rok zostały oficjalnie potwierdzone przez Samsunga, co jest świetną wiadomością dla fanów marki. Może to oznaczać dostęp do wysokiej jakości urządzeń w bardziej przystępnych cenach.

Do tej pory koreańska firma kilkakrotnie pokazywała smartfony, tablety i inne urządzenia oznaczone jako "FE", czyli "Fan Edition". Oznacza to, że za relatywnie niską cenę fani marki dostają najważniejsze funkcje, na których im zależy. Czy to samo dotyczy dwóch nowych modeli, które pojawiły się na liście urządzeń w nowej wersji oprogramowania One UI? Mowa o zegarku Galaxy Watch FE i tańszym, flagowym telefonie Galaxy S24 FE.

Potwierdzenie znaleźli w kodzie nakładki na Androida

Informacje o wprowadzeniu tych modeli do produkcji pochodzą z danych znalezionych w najnowszej wersji oprogramowania One UI, nakładki na Androida. Internauci odkryli również szczegóły dotyczące oprogramowania dla Galaxy Watch FE. Wynika z nich, że model oznaczony jako SM-R861 pojawi się w kilku wersjach: z łącznością Wi-Fi, z obsługą LTE oraz być może w wersji bez obu tych funkcji.

Samsung Galaxy Watch FE ma oferować funkcje premium, znane z innych smartwatchy tej marki, ale będzie znacznie tańszy. Może to być możliwe dzięki użyciu podzespołów ze starszych modeli, na przykład procesora z Galaxy Watch 4.

Co z Samsungiem Galaxy S24 FE?

Pierwszy smartfon marki z oznaczeniem Fan Edition, Samsung Galaxy S20 FE, okazał się spektakularnym sukcesem. Oferował prawie to samo co flagowce, ale w niższej cenie, dzięki takim kompromisom jak plastikowa obudowa zamiast szklanej, nieco słabsza wydajność i gorszy ekran oraz aparaty. Te ograniczenia były do zaakceptowania dla wielu klientów, co sprawiło, że Galaxy S20 FE cieszył się dużą popularnością. Galaxy S21 FE był odświeżoną wersją pierwszego modelu, natomiast Galaxy S22 FE w ogóle nie pojawił się na rynku.

Galaxy S23 FE spotkał się z mieszanymi opiniami. Był niewiele tańszy od Galaxy S23, ale zauważalnie gorszy, bardziej przypominając średniopółkowy model Galaxy A55 5G. Fani marki byli zawiedzeni specyfikacją Galaxy S23 FE i czekają teraz na premierę kolejnego modelu.

Informacje o Galaxy S24 FE pojawiły się na stronach Samsunga - model ten (SM-721B) znalazł się na liście urządzeń z aktualizacją do One UI w jednej z przyszłych wersji. Nie ma jednak oficjalnych informacji na temat jego specyfikacji. Można mieć tylko nadzieję, że będzie lepszy od obecnie sprzedawanego Galaxy S23 FE. Seria Galaxy S Fan Edition powinna oferować prawie wszystko, co mają flagowce, a nie być tylko nieznacznie lepszym modelem średniopółkowym.

Kiedy możemy się spodziewać nowych urządzeń z serii Galaxy FE?

Samsung Galaxy S24 FE powinien trafić na rynek jeszcze w tym roku, co oznacza, że jego premiera odbędzie się niemal rok po Galaxy S23 FE. Warto zauważyć, że obecny model najpierw pojawił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie miał lepszy procesor niż wersja europejska, co nie spotkało się z dobrym przyjęciem fanów marki.

Produkcja Samsung Galaxy Watch FE ma ruszyć jeszcze w maju tego roku, co oznacza, że premiera zegarka może odbyć się już w najbliższych dniach.