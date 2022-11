Samsung uwolnił bestię w Polsce. Powala nie tylko wielkością, ale również ceną

Polski oddział firmy Samsung potwierdził, że pierwszy telewizor MICRO LED jest już dostępny na naszym rynku i można go zamawiać za pośrednictwem firmy Audio Color. Ten ultrawielki 110-calowy ekran nowej generacji oferuje najlepszą w swojej klasie jakość obrazu. Jeśli macie w zanadrzu "nieco" pół miliona złotych, możecie sprawić sobie to cudeńko, bo jego cena to 675 tys. złotych.