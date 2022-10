"Mistrzowska promocja" Samsunga. Kupisz telewizor, zwrócą ci część pieniędzy

Excellence Line zdaniem południowokoreańskiego producenta wyraża wszystko, co najlepsze w telewizorach Samsung – szczególnie w wymiarze technologicznym. W tym roku firma zaproponowała kolejne nowości, które potęgują wrażenia z oglądania. Od doskonałej kontroli podświetlenia i kontrastu do kalibracji i zwiększania głębi obrazu – wszystkie funkcje telewizorów Samsung współgrają ze sobą, by zapewnić krystaliczny obraz.

Samsung oddał w nasze ręce swój flagowy telewizor z serii Neo QLED 8K Excellence Line. Po kilkutygodniowych testach przyznaliśmy, że ten industrialny gigant zachwyca niemal pod każdym względem. Na jego wyjątkowość składa się kilka elementów, takich jak zachwycająca jakość obrazu i piękny design, inteligentne rozwiązania oraz mocny dźwięk.

W telewizorach Excellence Line zastosowano zaawansowany system podświetlenia Quantum Mini LED. To rozwiązanie zapewniło lepszą, bardziej precyzyjną kontrolę nad podświetleniem. Samsung zwiększył również skalę luminacji z 12- do 14-bitowej. Dzięki temu obraz jest bardziej szczegółowy, zwłaszcza w ciemnych scenach, przy czym pozostałe, jasne fragmenty nie będą nadmiernie rozjaśnione.

W Excellence Line Samsung zastosował swój najbardziej wydajny Neuronowy procesor Quantum AI 8K. Dzięki sztucznej inteligencji i wykorzystaniu aż 20 sieci neuronowych zapewnia on skalowanie do 8K. Dane obrazu oraz treści wejściowe są analizowane w czasie rzeczywistym, co skutkuje poprawioną jakością każdej sceny, jej kontrastu i kolorów.

Zwrot za zakup telewizora Samsung

Teraz kupując te najlepsze telewizory Samsung, można zyskać aż do 4 tys. złotych zwrotu na konto. Promocją objęte są wszystkie trzy modele Excellence Line: QN900B i QN800B 85" z kwotą zwrotu 4 tys. złotych, QN800B (65/75") ze zwrotem 2 tys. złotych i model QN700B z cashback’iem 500 złotych. Promocja trwa do 30 października 2022 r. lub do wyczerpania puli zwrotów. W celu otrzymania zwrotu należy spełnić następujące warunki: Kup Neo QLED 8K Excellence Line do 30.10.2022 r. w wybranym sklepie na terenie Polski.

Napisz opinię o produkcie na jednej ze stron:

elpromocja.samsung.pl, na stronie sklepu, w którym telewizor został kupiony, na stronie porównywarki cenowej.

Przygotuj się do rejestracji:

Zrób zdjęcie lub zrzut ekranu pozostawionej opinii, Wykonaj skan dowodu zakupu (czyli faktury lub paragonu), Zrób zdjęcie tabliczki znamionowej zakupionego produktu z widocznym numerem seryjnym, Zrób zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania (tabliczki znamionowej), Zrób zdjęcie kartonowego opakowania telewizora z miejscem po wyciętym numerze seryjnym.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy w ciągu 14 dni od daty zakupu, korzystając ze swojego konta Samsung Account.

Odbierz zwrot – po pozytywnej weryfikacji twojego zgłoszenia otrzymasz zwrot na wskazane przez siebie konto.

Konrad Siwik, dziennikarz Gadżetomanii