Samsung Bespoke Home 2022. Zmieni kuchnię w stylowe centrum dowodzenia

– Pozytywny odzew, z jakim spotkał się zeszłoroczny event Bespoke Home, pokazał nam, że nasza wizja polegająca na ułatwianiu użytkownikom funkcjonowania w domu z pomocą inspirującego wzornictwa, personalizacji i inteligentnej współpracy urządzeń przemówiła do ludzi na całym świecie – powiedział JaeSeung Lee, Prezes i Szef Działu Urządzeń Cyfrowych Samsung Electronics. – W tym roku, dzięki linii Bespoke, ją rozwijamy, oferując konsumentom więcej możliwości wyrażania siebie i korzystania z połączonych ze sobą ekologicznych urządzeń.

Nowa lodówka Family Hub , która dostępna będzie w lipcu, zapewni jeszcze lepsze wrażenia podczas codziennej obsługi oraz wygodę użytkowania dzięki rozbudowanej sztucznej inteligencji. Od swojej premiery w roku 2016, sterownik Family Hub był nieustannie aktualizowany, tak by umożliwić wykorzystanie w lodówkach marki Samsung najnowszych rozwiązań sieciowych, które przekształcają je w komunikacyjne i rozrywkowe centrum każdej kuchni.

Jedną z nich będzie usługa Smart Reorders pozwalająca klientom w łatwy sposób zamawiać i wymieniać filtry na wodę. Aplikacja Samsung TV Plus zapewni dostęp do szerokiej gamy transmitowanych na żywo programów telewizyjnych, w tym kanałów informacyjnych, muzycznych, kulinarnych i tych przeznaczonych dla dzieci. Funkcja Atelier umożliwia ożywienie ekranu lodówki niezwykłymi dziełami sztuki, z kolei Dual AI Voice Assistant daje zaś konsumentom dostęp do funkcji asystentów Amazon Alexa oraz Samsung Bixby.