Sąsiad Polski stawia na wodór. Nie zgadniesz który

Litwa chce rozwinąć branżę wodorową i przekaże na ten cel miliony euro. Jak czytamy w serwisie gramwzielone.pl, Ministerstwo Energii naszych sąsiadów ogłosiło możliwość składania wniosków dotyczących inwestycji w rozwój zdolności produkcyjnych zielonego wodoru. Na ten cel przeznaczonych zostanie do 50 mln euro z Funduszu Modernizacyjnego.

Czas na złożenie wniosków jest do 22 sierpnia 2023 r. Dofinansowanie może pokryć do 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, a maksymalna cena dotacji została ustalona na poziomie 770 tys. euro za MW mocy zainstalowanego elektrolizera. Projekty muszą być zakończone do trzeciego kwartału 2027 r.