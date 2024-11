ScanTheSun. Czyli jak w prosty sposób zwiększyć zyski z fotowoltaiki?

Twórcy ScanTheSun, Jakub Leja oraz dr hab. Ernest Grodner, wykorzystali rozszerzoną rzeczywistość, by szybko optymalizować plany budowania instalacji fotowoltaicznych . Według Jakuba Leji, aplikacja pozwala na stworzenie najbardziej opłacalnego projektu instalacji w ciągu jednej minuty.

Korzystając z aplikacji, można przyjąć różne założenia dzięki dokładnej analizie położenia Słońca z precyzją do 0,1 stopnia, co pozwala na precyzyjne prognozowanie potencjalnych zysków energii. Ustawienia paneli można optymalizować zarówno na cały rok, jak i na określone okresy, co jest szczególnie użyteczne w przypadku domków letniskowych, gdzie energia zimą nie jest priorytetem.