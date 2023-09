Siatka słoneczna do produkcji wody. Pomysł z Zurychu

W Polsce i w zasadzie w całej Europie nie mamy problemów z dostępem do wody pitnej. Na naszych szerokościach geograficznych ocieplający się klimat i susze prowadzą do wielu problemów, takich jak nieurodzaj na polach czy pożary, z którymi w tym roku mierzyli się m.in. Grecy. W niektórych regionach świata zaczyna jednak brakować wody pitnej, w związku z czym naukowcy podejmują działania, by temu zapobiegać.