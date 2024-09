Składany kask rowerowy. Jest lekki, bezpieczny i zmieści się w torbie

Startup Newlane zaprezentował swój nowy produkt, który może zrewolucjonizować rynek kasków rowerowych. Składany kask rowerowy o nazwie Newlane NL-01 wyróżnia się unikalnym mechanizmem Flip-Clip, który pozwala złożyć go do połowy w zaledwie kilka sekund. Co więcej, jego waga wynosi jedynie 470 gramów, co czyni go jednym z najlżejszych na rynku. Oprócz lekkości, kask oferuje pełną ochronę porównywalną z tradycyjnymi modelami, a do tego można go łatwo schować do torby, co jest idealnym rozwiązaniem dla miejskich rowerzystów.