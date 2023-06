Skóra niczym z "Terminatora". Naukowcy chcą wyposażyć w nią roboty

Osiągnęliśmy to, co uważamy za pierwszą demonstrację wielowarstwowego czujnika cienkowarstwowego, który automatycznie dopasowuje się podczas gojenia. To kluczowy krok w kierunku naśladowania ludzkiej skóry, składającej się z wielu warstw, które prawidłowo składają się ponownie podczas procesu gojenia – zaznaczył dr Chris Cooper z Uniwersytetu Stanforda.

Według naukowców syntetyczna skóra ma możliwość samoleczenia w ciągu 24 godzin, jeśli wykorzystany materiał zostanie podgrzany do 70°C. Materiał, który nie zostanie podgrzany i nic się z nim nie zrobi w przypadku temperatury pokojowej, zregeneruje się w ciągu ok. tygodnia. Zespół kierowany przez prof. Zhenana Bao uważa też, że może stworzyć wielowarstwową syntetyczną skórę z indywidualnymi warstwami funkcjonalnymi o grubości ok. jednego mikrona. W praktyce oznacza to, że przy nałożeniu na siebie 10 warstw nie byłaby ona grubsza niż kartka papieru.