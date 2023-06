Komary to jedno z największych utrapień uwielbianych przez większość osób ciepłych, letnich wieczorów i nocy. Jak skutecznie się przed nimi bronić, a jak efektywnie łagodzić skutki ukąszeń? Jednym z ciekawszych sposobów jest wykorzystanie Zap-it.

Zap-it to niewielki gadżet zaliczający się do grona tych, które sprawiają, że problem komarów staje się dla nas znacznie mniej dokuczliwy. Wyróżnia się na tle większości innych akcesoriów dedykowanych walce z komarami i skutkami ukąszeń, ponieważ jest to gadżet elektryczny. Wyjaśniamy, jak działa.

Zap-it - elektryczny gadżet na komary

Pod względem zasady działania Zap-it można porównać do dobrze znanych piezoelektrycznych zapalarek do gazu, w których po naciśnięciu przycisku przeskakuje iskra. W przypadku Zap-it mamy do czynienia z bliźniaczym mechanizmem. Różnica polega na tym, że wyładowanie elektryczne następuje po przyłożeniu do skóry końcówki urządzenia, w której wbudowano dwie małe elektrody.

Aplikacja (najlepiej kilkukrotna, instrukcja obsługi mówi o pięciu kliknięciach) w miejscu ugryzienia i wokół niego powoduje chwilowe i punktowe zakłócenie działania zakończeń nerwowych. To z kolei oznacza, że podrażnione przez komara miejsce przestaje swędzieć. A o to właśnie chodzi każdej osobie zmuszonej do uporczywego drapania się.

Nie należy obawiać się tutaj rażenia się prądem i jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tym związanych. Wyładowanie wywoływane przez Zap-it to tylko 0,7 mA, nie jest nawet nieprzyjemne. Większość osób korzystających z tego gadżetu porównuje je do niebolesnego ukłucia. Producent nie zaleca używania go jedynie w wyjątkowo wrażliwych miejscach (np. w okolicach oczu).

Ile kosztuje Zap-it?

Zap-it można mieć zawsze przy sobie. To bardzo mały gadżet o wielkości porównywalnej do np. zapalniczki mieszczący się nawet w kieszeni.

Cena również może zachęcać do zakupu, ponieważ nie jest wysoka. Zap-it można kupić online, w wielu popularnych sklepach czy aptekach internetowych za zaledwie kilkanaście zł.

Ładunek w Zap-it jest wystarczający do naturalizacji skutków ok. 1000 ugryzień.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Gadżetomanii