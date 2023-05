Chwasty i szkodniki w ogrodzie? W ten sposób szybko się ich pozbędziesz

Przede wszystkim należy dobrze zidentyfikować chwast lub owady do wyeliminowania i zastosować właściwy środek w odpowiednich proporcjach , w czym pomagają informacje na etykietach. Jeśli chodzi natomiast o dozowanie środka przeciw chwastom i owadom to idealnie sprawdzają się opryskiwacze .

Podstawowy gadżet tego typu to opryskiwacz ręczny. Najmniejsze można obsługiwać jedną ręką, nieco większe mają pojemność np. 5, 8 czy nawet 10 l i zazwyczaj oferowane są w zestawie z paskami. Dzięki temu można nosić je na ramieniu, co przy pełnym napełnieniu okazuje się niekiedy bardzo dużym ułatwieniem pracy.

Obsługa opryskiwacza ręcznego do ogrodu jest banalnie prosta. Wystarczy wlać do wnętrza wodę i środek chemiczny w odpowiednich proporcach, a następnie wymieszać. Później przy pomocy pompki wewnątrz zbiornika wytwarza się ciśnienie, dzięki czemu wykorzystując rączkę można rozpylać przygotowany specyfik w postaci delikatnej mgiełki bezpośrednio na chwasty lub rośliny ogrodowe zaatakowane przez szkodniki czy grzyby.

Nowocześniejszą i dla wielu osób wygodniejszą formą omawianego gadżetu są modele zasilane akumulatorowo. Ich przewaga nad wyżej omówionymi odpowiednikami sprowadza się do tego, że nie trzeba ręcznie wytwarzać ciśnienia we wnętrzu zbiornika. Odpowiada za to wbudowany niewielki silnik. Do działania wymaga on jednak energii z akumulatora, co przekłada się na konieczność ładowania. Częstotliwość tego procesu pozostaje uzależniona od wielkości opryskiwacza i samego akumulatora.