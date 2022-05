Sky Bridge 721. Czesi mają najdłuższy wiszący most świata

Sky Bridge 721 to najdłuższy wiszący most dla pieszych. Powstał w Czechach i niebawem zostanie oddany do użytku. Imponująca konstrukcja może być dobrym miejscem na krótki wypad, bo znajduje się tuż przy polskiej granicy.

Czesi zbudowali najdłuższy wiszący most przeznaczony dla pieszych. Sky Bridge 721 to imponujący obiekt, który znajduje się zaledwie kilka kilometrów od granicy z Polską. Można więc spodziewać się, że sporo naszych rodaków będzie miało okazję na własne oczy przekonać się, czy warto było go zbudować.

Jak czytamy na stronie dolnimorava.cz, Sky Bridge 721 zawisł aż 95 metrów nad ziemią. Jego długość to (jak można się domyślać na podstawie nazwy) 721 metrów, co czyni go najdłuższą tego typu konstrukcją na świecie.

Obiekt powstawał przez dwa lata. Efektem jest most o szerokości 1,2 metra. O bezpieczeństwo dba sześć głównych lin nośnych o sile uciągu 360 ton każda. Oprócz tego zainstalowano 60 lin wiatrowych.

Sky Bridge 721 jest częścią ścieżki edukacyjnej Most Czasu, której całkowita długość to 2 kilometry. Wykorzystuje ona elementy rozszerzonej rzeczywistości. Aby z nich skorzystać, konieczne jest posiadanie telefonu z dostępem do internetu.

Sky Bridge 721 - cennik

Bilet wstępu na Sky Bridge 721 dla osoby dorosłej kosztuje 350 koron czeskich, czyli około 67 złotych. Dzieci mogą wejść na obiekt w cenie 245 koron, czyli 47 złotych. Pełen cennik dostępny jest na stronie Dolni Morava. Podniebny most ma zostać otwarty dla turystów w połowie maja.