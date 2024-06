Sposób na telemarketera. Powiedz jedno zdanie, a sam się rozłączy

Niewielu osób wie, że telemarketerzy muszą przestrzegać przepisów RODO. Warto więc znać swoje prawa i mieć świadomość, że osoba, która do nas dzwoni, musi legalnie pozyskać nasz numer. Jeśli poprosimy o wyjaśnienie, skąd go mają, telemarketer ma obowiązek ujawnić, kto jest administratorem naszych danych. Jeśli usłyszymy wyuczoną odpowiedź typu "twój numer został przypadkowo wylosowany przez komputer", to najprawdopodobniej mamy do czynienia z kłamstwem.