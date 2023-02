700 metrów blokuje wiatraki. 84 proc. MPZP może trafić do kosza

Energetyka wiatrowa mogłaby odgrywać istotną rolę w polskim systemie energetycznym. Rozwój lądowej energetyki wiatrowej jest jednak w naszym kraju utrudniony ze względu na restrykcyjne przepisy dotyczące ich lokalizacji. Niedawno pojawiła się nadzieja na to, że wiele pod tym kątem się zmieni - minimalna odległość od zabudowań mieszkalnych miała zostać zredukowana do 500 m. Najnowsza propozycja zakłada jednak 700 m, co znacząco zmienia sytuację.