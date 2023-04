Sprytne gadżety na pieszą wędrówkę. Przydadzą się każdemu

Oczywiście należy pamiętać, żeby wybierając się na dłuższą wyprawę zawsze mieć przy sobie zestaw podstawowych rzeczy, takich jak butelka wody, naładowany telefon (na wypadek konieczności wezwania pomocy), podręczną apteczkę i dostosowane do pogody ubranie. Często przydaje się też para zapasowych skarpet, a w wypadku kiedy naprawdę będziemy potrzebowali pomocy i szukać będą nas ratownicy, przyda się mały gwizdek. Jednak jeśli chcesz umilić sobie włóczęgę i postarać się o to, by była bezpieczniejsza, to czasem warto zaopatrzyć się w różnego rodzaju sprytne gadżety.

Filtr do wody LifeStraw

Butelka z wodą jest niezwykle istotna, bo odwodnienie się podczas wędrowania bezdrożami to nic śmiesznego. Czasem jednak zdarzyć się nam może sytuacja, że naszą wodę stracimy albo sami zgubimy orientację i będziemy musieli jakoś zaopatrzyć się w ten cenny płyn, zanim znajdziemy drogę z powrotem do cywilizacji. Ciekawym rozwiązaniem jest filtr do wody LifeStraw, który możemy nabyć za około 100 złotych, a który według opinii producenta może przefiltrować nawet 1000 litrów wody.

Najbezpieczniejszym sposobem pozyskania wody pitnej jest oczywiście przegotowanie jej, jednak nie zawsze jest ku temu sposobność lub miejsce. Lifestraw służy do tego, by można było napić się wody bezpośrednio ze strumyka, czy rzeki. Producent zapewnia, że podczas użycia zostanie z wody odfiltrowane 99,9 proc. zanieczyszczeń w tym bakterie i pierwotniaki. Zastrzega jednak, że urządzenie nie odfiltruje wirusów (są o wiele mniejsze), jednak w warunkach wędrówek po Europie czy Ameryce Północnej nie powinno mieć to dla nas znaczenia. Survivalowcy zalecają korzystanie z płynącej, a nie stojącej wody i upewnienie się, że nie jest ona skażona chemicznie. Taką pewność zyskujemy, znajdując ślady zwierząt, które korzystają z ujęcia jako wodopoju.

Filtr nie wymaga żadnych wkładów, czy tabletek. Po użyciu trzeba go tylko przeczyścić czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Filtr uznaje się za zużyty kiedy już nie da się wessać do niego wody.

Plecak z ładowarką słoneczną

Lekki, lecz pojemny plecak na drogę to wspaniała sprawa, a jeśli dodatkowo zaopatrzony jest w mały panel solarny, dzięki któremu naładujesz sobie telefon, to staje się jeszcze lepszy. Dzięki nieważącemu wiele, bo zazwyczaj około kilograma plecakowi z solarem nie musisz się martwić o to, że telefon się rozładuje, a nawet ładować za jego pomocą powerbank, do użycia w razie potrzeby. Naładowany telefon to podstawa, bo dzięki niemu możesz nie tylko wezwać pomoc, ale też zorientować się w terenie dzięki nawigacji GPS.

Porządny gadżet tego rodzaju kosztuje około 300 złotych, nie sposób jednak przecenić jego użyteczności podczas podróży. Egzemplarze, które sprawdzaliśmy, miały możliwość odłączania panelu słonecznego, by dało się w razie potrzeby wyprać plecak. Odczepiony solar może w dalszym ciągu służyć nam za ładowarkę, nawet w warunkach domowych, gdyby zaszła taka potrzeba.

Scyzoryk - niezbędnik

Ważne jest, aby mieć podczas wędrówki jakiś nóż. Wiadomo, że im bardziej profesjonalny, tym lepiej - jednak lepiej mieć jakikolwiek, niż żaden. Jeśli nie potrzebujemy dużego noża ze stabilną głownią (taki się nam przyda na przykład do rozłupywania grubych patyków, jeśli chcemy rozpalić ognisko), to dobrze może się nam sprawdzić scyzoryk w rodzaju niezbędnika.

Poza używanym do wielu zadań małym nożykiem zawiera on w sobie łyżkę i widelec, które są użyteczne, gdy jako prowiant zabraliśmy ze sobą puszkowaną żywność, lub półprodukty, które chcemy zamienić w posiłek podczas postoju. Skorzystanie z takich sztućców jest o wiele wygodniejsze niż próby radzenia sobie podczas jedzenia samym nożem, którym można się pokaleczyć.

