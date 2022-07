Ładowarka fotowoltaiczna z Polski. Oto GC SolarCharge

Współczesna technologia nie wspiera długiego czasu pracy na jednym ładowaniu. Z tego względu jesteśmy skazani na częste wizyty przy gniazdku elektrycznym lub korzystanie z dodatkowych akumulatorów. Polska firma Green Cell poinformowała o udostępnieniu do sprzedaży ładowarki fotowoltaicznej GC SolarCharge, która może okazać się pomocna podczas długich wycieczek.

GC Solar Charge to składana ładowarka, wyposażona w panel fotowoltaiczny o mocy 21 W. Masa całego urządzenia to 730 gramów, natomiast po złożeniu ma ono rozmiar zbliżony kartce A4. W skład zestawu wchodzą dwa karabińczyki, które ułatwią zawieszenie panelu na plecach, dzięki czemu w nieuciążliwy sposób można ładować urządzenia podczas wędrówki.

Ładowarka fotowoltaiczna wyposażona jest w trzy wyjścia: USB-A o mocy ładowania 15 W, USB-A z obsługą Qucik Charge o maksymalnej mocy ładowania 18 W i USB-C, wspierające Power Delivery do 18 W. Ponadto urządzenie ma dwa wejścia, którymi można naładować wbudowany powerbank o pojemności 10 tys. mAh. Można to zrobić przy użyciu przewodu USB typu C i Micro USB.