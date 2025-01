Sprytny sposób na głośnych sąsiadów. Wystarczy jedna mała śrubka

Dzięki tej innowacji możliwe jest zmniejszenie poziomu dźwięków docierających do nas o połowę, co znacznie polepsza izolację akustyczną w budynkach. Badania przeprowadzone w laboratorium wykazały, że nowa śruba zmniejsza hałas o 9 decybeli, co jest równoważne z redukcją dźwięku o połowę w porównaniu z tradycyjnymi śrubami.