Cementowe baterie. Czeka nas rewolucja w magazynowaniu energii?

W centrum uwagi badaczy znalazła się mieszanka używana od starożytności – cement, woda, sól i sadza. Ta sprawdzona formuła, od lat stosowana do tworzenia trwałych zapraw, podobnych do współczesnych betonów, ponownie stała się tematem badań. Okazuje się, że te same materiały mogą posłużyć do budowy domów, które magazynują energię elektryczną w murach i mogą działać jak cementowe baterie.