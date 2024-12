Czwarte światło na sygnalizacji świetlnej. Kiedy i po co się pojawi?

Badacze z Uniwersytetu Stanowego w Karolinie Północnej zaproponowali wprowadzenie czwartego światła do sygnalizacji na skrzyżowaniach . Dodatkowe białe światło ma zostać zintegrowane z istniejącym systemem czerwonego, żółtego i zielonego światła. Celem tego jest poprawa płynności ruchu poprzez lepsze wykorzystanie możliwości samochodów autonomicznych.

Białe światło miałoby się zapalać w momencie obecności odpowiednio dużej liczby samochodów autonomicznych na skrzyżowaniu. Te inteligentne pojazdy mogłyby się komunikować między sobą oraz z sygnalizacją, co usprawniłoby przejazdy przez skrzyżowania. Kierowcy tradycyjnych samochodów, zobaczywszy białe światło, muszą podążać za pojazdem przed nimi, minimalizując opóźnienia.

Wprowadzenie czwartego światła mogłoby zminimalizować opóźnienia na skrzyżowaniach o ponad 10 proc., zwłaszcza przy dużym odsetku samochodów autonomicznych. Naukowcy zwracają uwagę, że nawet przy obecności tylko 10 proc. takich pojazdów można zauważyć korzyści. To rozwiązanie może być testowane w portach i miejscach z dużym ruchem autonomicznym już teraz.

Choć koncepcja czwartego światła brzmi przyszłościowo, jest jeszcze wiele do zrobienia przed jej wprowadzeniem do codziennego użytku. Naukowcy podkreślają, że wymaga to dalszych badań oraz odpowiedniego przygotowania infrastruktury drogowej. Jeżeli wszystkie założenia zostaną spełnione, przyszłość sygnalizacji świetlnej może wyglądać zupełnie inaczej, a ruch drogowy znacząco się usprawnić.