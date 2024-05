Światłowód dociera do kolejnych domów. Sprawdź listę miejscowości

W dalszej kolejności, najwięcej nowych punktów dostępu do sieci światłowodowej PŚO zostało zrealizowanych w Warszawie, doliczając się 1749 adresów oraz w Bielsko-Białej z 1185 nowymi lokalizacjami. Równocześnie, PŚO przystąpił do modernizacji istniejącej sieci HFC do poziomu FTTH, co spowodowało rozszerzenie usług dla dodatkowych 48 tys. domów.