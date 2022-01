Świeczkę można zgasić... telefonem. Są do tego aplikacje

Wszystko sprowadza się do wygenerowania specyficznego tonu z głośnika, który - poruszając membraną - wprawia w ruchu powietrze wokół siebie. Chociaż głośnik w smartfonie jest niewielki, jego moc jest wystarczająca, by powietrze zaczęło ruszać się na tyle, by zgasić płomień świeczki. Trzeba co prawda zbliżyć głośnik dosłownie centymetr obok knota, ale wciąż - "sztuczka" jest wykonalna i z pewnością będzie punktem zaczepnym na spotkaniu ze znajomymi.