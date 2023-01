Szósty palec u ręki. Dodatkowy kciuk jest bardziej przydatny niż myślisz

Ruch kciuka jest aktywowany przez przewody przymocowane do silników na nadgarstku. Silniki ciągną linki, tworząc napięcie w stosunku do elastycznego materiału drukowanego w technologii 3D, co powoduje, że kciuk wygina się w naturalny sposób, umożliwiając chwytanie przedmiotów. Sterowanie silnikami odbywa się za pomocą dwóch czujników ciśnienia umieszczonych w butach użytkownika pod palcami, które komunikują się z silnikami zamontowanymi na nadgarstku za pomocą połączenia Bluetooth.

Obecnie trwają również prace nad otwartą bioniką, która pomoże osobom z utraconymi kończynami. Dzięki współpracy z The Plasticity Lab – wspólnym instytutem badawczym The Uniwersytetu Londyńskiego i Uniwersytetu Cambridge – Clode i jej koledzy mają nadzieję lepiej zrozumieć, w jaki sposób mózg przystosowuje się do urządzeń wspomagających, dowiedzieć się więcej o ograniczeniach neuroplastyczności i zbadać, jak najlepiej wykorzystać ją do poprawy kontroli i użyteczności protez i urządzeń wspomagających.