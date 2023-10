Szybki jak odrzutowiec. Podwodny pociąg połączy dwa kraje

Koncepcję tę przedstawiło Krajowe Biuro Doradców w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Linia o długości ponad 2 tys. km ma połączyć to bliskowschodnie mocarstwo z Indiami, a konkretnie: Dubaj z Bombajem.

Podwodny pociąg, który mógłby się poruszać z prędkością 600 lub nawet 1000 km/h , ma początkowo być wykorzystywany w celach transportu towarowego. Linią tą można by przewozić na przykład ropę naftową. Jak jednak podaje UNILAD , ostatecznie ma służyć także transportowi pasażerskiemu – a podróż trwać ma krócej niż w przypadku lotu.

Pomysł nie jest tak zupełnie nowy. Po raz pierwszy pojawił się już w 2018 roku, ale nie towarzyszyły mu wówczas żadne możliwe do zrealizowania plany. Tym razem jest inaczej, a Zjednoczone Emiraty Arabskie to państwo, które nie boi się architektonicznych i technologicznych wyzwań, co zwiększa prawdopodobieństwo wykonania tego zadania.