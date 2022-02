Tajemniczy obiekt w Strefie 51. Dostrzeżono go na zdjęciach satelitarnych

Zdjęcia satelitarne Planet Labs zarejestrowały niedawno na terenie bazy hangar, w którym znajduje się nieznana konstrukcja przypominająca samolot o skrzydłach w układzie typu delta. Chociaż nie wiadomo, co to za maszyna, można przypuszczać, że jest to myśliwiec szóstej generacji NGAD (Next Generation Air Dominance) – sugeruje serwis The War Zone. Chodzi o maszynę programu F/A-XX, która ma w przyszłości zastąpić samoloty F/A-18E/F Super Hornet.