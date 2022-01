USA mają asa w rękawie. W razie wojny mogą użyć tego myśliwca

Waszyngton nie zdradza zbyt wielu informacji na temat nowej maszyny. Wiadomo, że będzie to następca myśliwców F/A-18E/F Super Hornet. Nienazwany jeszcze samolot programu F/A-XX ma operować w ramach systemów dominacji powietrznej nowej generacji NGAD (ang. Next Generation Air Dominance). Docelowo wejdzie do służby w latach 30.