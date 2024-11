Tajemniczy książę z Egiptu. Ten grób skrywa ciekawą historię

W sercu Nowej Anglii, na cmentarzu w Middlebury, znajduje się grób z fascynującą historią sięgającą czasów starożytnego Egiptu. W XIX wieku, w wyniku handlu antykami, na ziemie amerykańskie trafiły szczątki dziecka, prawdopodobnie z królewskiej rodziny . To właśnie tajemnica tego grobu przyciąga odwiedzających. Co oznaczają symbole na tym wyjątkowym miejscu pochówku i w jaki sposób starożytna mumia znalazła swoje miejsce spoczynku w Vermont?

Na cmentarzu w Middlebury wyróżnia się jeden grób, który fascynuje zarówno miejscowych, jak i turystów. Wydaje się, że to zwykła nekropolia, ale skrywa w sobie szczególną historię – pochówek mumii z czasów Egiptu faraonów. Grób, oznaczony starożytnymi symbolami, kryje szczątki chłopca o imieniu Amum-Her-Khepesh-Ef, który według legend pochodził z królewskiej rodziny. To właśnie jego niezwykła historia sprawia, że to miejsce jest tak wyjątkowe.