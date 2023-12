I tak przechodzimy do końcówki 2023 r. Najnowsza turbina MingYang Smart Energy to prawdziwy kolos. Średnica jej łopat wynosi aż 292 m, a to niewiele mniej niż mierzy wieża Eiffla (300 m bez masztu) i zdecydowanie więcej niż warszawski Pałac Kultury i Nauki (237 m). Cechuje się też bardzo dużą mocą – wynoszącą aż 18 MW. Mocniejszej turbiny nie ma obecnie na świecie (choć ma się to w niedalekiej przyszłości zmienić, zresztą za sprawą tego samego producenta).