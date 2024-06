Tak obniżysz rachunki za gaz. Wystarczy prosty trik z drucikiem

Ok, rozumiem

Kuchenki gazowe wciąż znajdują się w wielu gospodarstwach domowych, jednak nie zawsze myślimy o kosztach ich eksploatacji. Choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, drobne elementy takie jak iskrowniki mogą przyczynić się do niepotrzebnych strat gazu. Jak zadbać o czystość palników w kuchence gazowej?

Regularne czyszczenie kuchenki gazowej to obowiązek, którego często unikamy. I jest to błąd, ponieważ korzystamy z niej każdego dnia, a wszelkie drobne awarie i zabrudzenia gromadzące się na jej powierzchni mogą w dłuższej perspektywie prowadzić do strat finansowych. Ten prosty trik pomoże uniknąć sytuacji, w której palniki pochłaniają więcej gazu niż powinny.

Domowe sposoby na to, jak wyczyścić palniki w kuchence gazowej

Zabrudzone resztkami jedzenia dysze palników to prawdziwa zmora, choć rzadko zdajemy sobie z tego sprawę. Regularne czyszczenie ich powierzchni może prowadzić do obniżenia rachunków za gaz, nawet przy niezmiennej częstotliwości gotowania. Co zatem należy zrobić, aby oczyścić palniki i obniżyć koszty?

Pełne czyszczenie kuchenki gazowej to nie tylko zdjęcie iskrowników i rusztów. Przed przystąpieniem do pracy wyłącz kuchenkę i poczekaj, aż całkowicie się schłodzi. Następnie użyj odkurzacza, aby usunąć wierzchnią warstwę brudu z palników. Teraz przyszedł czas na przetkanie palników, co jest kluczowe dla ich prawidłowego działania.

Czasami dysze są mocno zablokowane i musimy wykazać się zręcznością, by przywrócić im prawidłowe działanie. Najprościej zrobić to za pomocą miedzianego drucika, który precyzyjnie odblokuje wszelkie zatory. Wystarczy zdjąć palniki i przetkać.

Jak wyczyścić kuchenkę gazową?

Kiedy palniki są już oczyszczone, można przejść do czyszczenia innych części kuchenki. Zaschnięte zabrudzenia i tłuszcz negatywnie wpływają na pracę kuchenki oraz zwiększają koszty użytkowania. Najlepiej zacząć czyszczenie od rusztów kuchenki, które najczęściej wymagają odrobiny detergentu.

Zamiast gotowych środków czyszczących, przetestuj kąpiel w sodzie oczyszczonej i gorącej wodzie. Po trzech godzinach zanieczyszczenia rusztów odejdą bez trudu. W międzyczasie użyj kulki z folii aluminiowej oraz mieszanki sody oczyszczonej i wody, aby wyszorować powierzchnię kuchenki, która także wymaga odświeżenia. Na koniec zmontuj wszystkie czyszczone elementy i śledź, jak twoje rachunki maleją.