Tauron inwestuje w sieć. To ich wizja przyszłości

Tauron chwali się, że w samym 2021 roku powstało 2521 kilometrów nowych linii kablowych, a w 2022 powinno powstać kolejne ok. 2 tys. kilometrów takich linii. Firma podkreśla, że umieszczanie kabli pod ziemią znacząco ogranicza awaryjność sieci, ponieważ dzięki temu odnotowuje się znacznie mniejszy wpływ warunków atmosferycznych na jej funkcjonowanie.

Wiceprezes firmy Tauron dodaje, że obecnie sieć średniego napięcia skablowana jest już w 39 proc. i jest to najwyższy procentowy poziom skablowania tego rodzaju sieci w kraju.

W ujęciu wieloletnim linie kablowe są na podobnym poziomie kosztowym, co linie napowietrzne. Co więcej, pozwalają one ograniczyć wycinkę zieleni i koszty usuwania awarii związanych na przykład z silnym wiatrem.