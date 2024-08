Telewizor cię szpieguje. Nagrywa wszystko, co robisz

Telewizory nie służą już wyłącznie do wyświetlania treści. Stały się również narzędziem umożliwiającym obserwację użytkowników w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci reklamodawców i brokerów danych . Rowenna Fielding, dyrektor firmy konsultingowej Miss IG Geek specjalizującej się w ochronie danych, w rozmowie z The Guardian wyjaśniła, że telewizory pełnią teraz funkcję dwustronnego lustra .

Telewizory Smart TV, gdy są podłączone do internetu, mają tendencję do zbierania danych, co jest trudne do całkowitego wyeliminowania. Istnieją jednak proste kroki, które mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka szpiegowania przez takie urządzenia.