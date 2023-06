Ten dron ognia się nie boi. Może ratować życie

Praca strażaków należy do najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych. Jest tak szczególnie w momencie, gdy muszą oni wejść do płonących budynków – zagrożenie może czaić się na każdym kroku. FireDrone powstał, by im pomóc – może być na miejscu przed strażakami i zbadać struktury, by ci wiedzieli, z czym będą musieli się zmierzyć.