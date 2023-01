Toroidalne śmigła i śruby napędowe. To przyszłość supercichych dronów i okrętów podwodnych

Prace nad nowym rodzajem napędu prowadzi m.in. Thomas Sebastian z Lincoln Laboratory w MIT, którego dokonania opisuje serwis New Atlas. Jego zdaniem jedną z przyczyn, dla którego dźwięk śmigieł dronów jest dla nas tak dobrze słyszalny, a zarazem – bardzo często – irytujący, jest częstotliwość generowanego przez nie dźwięku.

Zdaniem badacza mieści się ona zazwyczaj w przedziale 100 Hz – 5 kHz, czyli w zakresie, na który ludzie są najbardziej wrażliwi. To zasługa ewolucji – w tym zakresie artykułujemy kluczowe dla porozumienia się samogłoski, a także odbieramy m.in. płacz dzieci. W przypadku drona to jednak zdecydowanie wada, a dźwięk wirników jest dla większości ludzi bardzo irytujący.

O ile w przypadku łodzi czy sprzętu rekreacyjnego to głównie kwestia komfortu, w przypadku okrętów podwodnych śruba napędowa o nowym kształcie może oznaczać skokowe zwiększenie ich możliwości – dzięki nowemu rodzajowi napędu będą one znacznie cichsze, a tym samym trudniejsze do wykrycia.