Thermomix w limitowanej edycji. Będzie dostępny tylko w marcu

Jak poinformowała firma Vorwerk, limitowana edycja urządzenia to niepowtarzalna okazja na nabycie modelu Thermomix TM6 w czarnym kolorze. Co ważne, cena sprzętu nie różni się od tej, którą musimy zapłacić za standardowy, biały model - kosztuje on dokładnie 5495 złotych.