Top 5 promocji dla graczy na Black Friday. Ulepsz swoje granie

Czego potrzebuje rasowy gracz? Przede wszystkim dwóch rzeczy – komputera do grania oraz oczywiście samych gier. To jednak jest przecież tylko absolutne minimum egzystencji. Doświadczeni gamerzy wiedzą, że za odbiór gry i komfort w jej trakcie odpowiadają też odpowiednio dobrane urządzenia, takie jak na przykład słuchawki czy klawiatury. Nie wszystkie są takie same i nie wszystkie gwarantują ten sam poziom przyjemności. Z całą pewnością również nie wszystkie tak samo wspierają granie i pozwalają na osiąganie lepszych wyników. Jeśli chcesz grać lepiej, musisz zainwestować w dobry sprzęt. Na szczęście teraz, z okazji "czarnego piątku" ta inwestycja będzie o wiele mniej bolesna dla portfela.

Insane no scope headshot!

Nie trzeba być fanem Counter-Strike’a, żeby wiedzieć, że odruchowe trafienie przeciwnika bez celowania to okazja do świętowania. Czasem jest to zasługa odrobiny szczęścia. Czasem zaś wielkiego doświadczenia. Trudno powiedzieć, z czym mamy do czynienia w tym przypadku, ale promocja, którą w Black Friday przygotował Media Expert na świetny monitor gamingowy LG 24MP60G-B, zdecydowanie kwalifikuje się jako zakupowy odpowiednik idealnego strzału.

24-calowy ekran FullHD. Najbardziej ceniona przez graczy matryca IPS. Czas reakcji 1 ms, czyli najlepszy możliwy. Znakomity kontrast, dobra jasność, żywa paleta kolorów. Dodatkowe funkcje takie jak Dynamic Action Sync, Motion Blur Reduction, a nawet Crosshair, który pozwala troszkę "oszukiwać" i sprzętowo włączyć sobie na środku ekranu celownik. Takiego monitora nie powstydziłby się żaden pecetowy gracz. I można go mieć już za 349 zł! Normalnie kosztuje 649 zł, czyli prawie dwa razy więcej. Kupowanie go w takiej cenie mogłoby się wydawać cheatowaniem, gdyby nie to, że jest stuprocentowo legalne. Media Expert autentycznie sprzedaje ten sprzęt w takiej niewiarygodnej cenie. Tylko w ten "czarny piątek" i to naprawdę, za jedyne 349 zł.

Osiem głośników, trzysta gramów

Grę musimy nie tylko widzieć, ale też słyszeć. W najlepszym z możliwych światów będziemy słyszeć ją tylko my, a nie cała reszta rodziny. Zwłaszcza jeśli ma tendencję do tego, żeby narzekać, że znowu gramy. Gracz z krwi i kości dobrze wie, jak wielką wartość mają dobre słuchawki. Wie to również Media Expert. Z okazji "czarnego piątku" można w sklepie upolować dwa świetne gamingowe headsety w bardzo dobrych cenach.

Pierwszy, dostępny o połowę taniej wyłącznie w Black Friday, jest Razer Kraken V3. Tej marki graczom przedstawiać nie trzeba – jest gwarantem wysokiej jakości. Headset Kraken V3 to natomiast nie tylko pełnia przestrzennego dźwięku dzięki konfiguracji głośników 7.1. To również doskonałe brzmienie i wysokiej jakości mikrofon do komunikacji z drużyną oraz niesamowita wygoda, którą zapewnia specjalnie zaprojekowana wyściółka oraz ultralekkie materiały. Te słuchawki ważą mniej niż 300 g. Są tak lekkie, że trzeba pamiętać, że się je ma na głowie! Najlepsze zaś jest to, że w "czarny piątek" można je kupić za jedyne 129 zł. W każdy inny dzień kosztują ponad dwa razy więcej, 269 zł. Przejść obojętnie obok takiej okazji to w zasadzie grzech.

Chyba że idziemy w stronę propozycji polskiej firmy Mad Dog, która dała się już poznać od bardzo dobrej strony. Ich headset Mad Dog GH800W jest większy i cięższy od poprzednika o ponad 100 g. I za 7.1-kanałowe brzmienie odpowiadają tutaj wysokiej jakości neodymowe przetworniki z membraną o średnicy 53 mm. To niespotykana jakość brzmienia w słuchawkach dla graczy. W Black Friday można będzie go kupić za jedyne 169 zł, choć już wcześniej był przeceniony na 299 zł. To również niesamowicie atrakcyjna okazja.

Coś dla palców, coś dla pleców

Zarówno wspomniany wyżej monitor, jak i obydwa modele słuchawek pozwolą sporo zaoszczędzić w ten "czarny piątek". I nie od rzeczy byłoby te oszczędności zainwestować w jeszcze lepsze granie. To już najwyższy czas, żeby kupić sobie klawiaturę mechaniczną. A tak się składa, że Mad Dog GK900 również jest w promocji. Jej "niebieskie" przełączniki idealnie sprawdzają się w gamingu, a świetne podświetlenie klawiszy znacząco zwiększy komfort grania nie tylko w ciemności. Różnicy między graniem na klawiaturze mechanicznej a klasycznej membranowej nie trzeba tłumaczyć. Ją się po prostu czuje. I widzi w lepszych wynikach. A w ten Black Friday można ją mieć za 139 zł! Jeszcze kilka lat temu nikt by nie śmiał nawet marzyć o takich tanich klawiaturach mechanicznych.

Kilka lat temu mało kto również spoglądałby pożądliwie na gamingowy fotel. Nie tylko z uwagi na cenę. Niska była też świadomość tego, jak ważna dla graczy jest ergonomia i konieczność zachowania prawidłowej postawy ciała w trakcie grania. Nie tylko żeby odciążyć kręgosłup i uchronić się przed ewentualnymi problemami zdrowotnymi. Wygodne ułożenie pleców i ramion również przekłada się na lepsze wyniki w grach wieloosobowych dzięki mniejszemu zmęczeniu mięśni i większej precyzji ruchów. A w ten "czarny piątek" można w Media Expert kupić bardzo dobry fotel gamingowy Genesis Nitro 440 o stówkę taniej, czyli za 599 zł. Warto to rozważyć, jeśli nie przekracza się rekomendowanego wzrostu od 160 do 195 cm i zalecanej wagi 120 kg. Zdrowie jest bezcenne, nawet dla gamerów.